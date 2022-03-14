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В эфир Первого канала ворвалась девушка с плакатом. Ей грозит административное дело

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:38

В эфире программы «Время» на Первом канале неожиданно появилась девушка с плакатом. Она пыталась прервать работу телеведущей Екатерины Андреевой. Теперь девушке грозит административное дело, сообщил ТАСС.

В соответствии с требованиями Роскомнадзора и Уголовного кодекса мы не можем раскрыть содержание плаката.

Инцидент произошел во время рассказа о встрече председателя Правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Девушка находилась в эфире несколько секунд.

В данный момент она задержана. Нарушительницей оказалась редактор Первого канала Марина Овсянникова. В пресс-службе канала уже заявили о начале служебной проверки.

Правоохранительные органы могут привлечь Овсянникову по ст. 20.3.3 КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан.

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