Вышел финальный трейлер «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе

Apple TV+ выпустил финальный трейлер новой картины Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Лента выйдет в мировой прокат 20 октября, а после попадет на стриминг.
В основу фильма легла одноименная научно-популярная книга Дэвида Гранна, которая рассказывает об убийстве почти шестидесяти членов племени осейджей в период с 1921 по 1925 год.
Во второй половине XIX века индейское племя, проживавшее в штате Оклахома, получило право на получение прибыли от обнаруженных на этой земле огромных залежей нефти. Это привело к тому, что осейджи стали считаться одними из самых богатых в мире.
Позже эти люди начали погибать от рук неизвестных убийц. К расследованию подключилось ФБР во главе с агентом Томом Уайтом, который вышел на след нефтедобытчиков, не желавших делиться прибылью с коренным населением.
В фильме снялись Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Лили Глэдстоун, Брендан Фрейзер, Джесси Племонс, кантри-гитаристы Стерджилл Симпсон и Джейсон Исбелл, экс-вокалист американской рок-группы The White Stripes Джек Уайт и другие.
Скорсезе написал сценарий совместно с Эриком Ротом («Форрест Гамп», «Загадочная история Бенджамина Баттона») и Дэвидом Гранном («Испытание огнем», «Старик с пистолетом»).
На фестивале в Каннах после премьеры создателей встретили девятиминутными овациями. Критики высоко оценили получившийся фильм, но вот зрители пожаловались на четырехчасовой хронометраж.