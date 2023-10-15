Брюс Уиллис перестал читать и почти не говорит

Сценарист рассказал, что старается навещать актера хотя бы раз в месяц и проводить с ним больше времени. «Мне кажется, он помнит, кто я, лишь первые три минуты. Однако он почти не разговаривает. Раньше он читал книги запоем, но не хотел, чтобы люди знали об этом, а теперь совсем не читает. Все эти языковые навыки ему больше недоступны, и все же он по-прежнему Брюс», — говорит Карон.