Брюс Уиллис перестал читать и почти не говорит, поделился с журналистами The New York Post друг семьи и создатель сериала «Детективное агентство „Лунный свет“» Гленн Гордон Карон.
Сценарист рассказал, что старается навещать актера хотя бы раз в месяц и проводить с ним больше времени. «Мне кажется, он помнит, кто я, лишь первые три минуты. Однако он почти не разговаривает. Раньше он читал книги запоем, но не хотел, чтобы люди знали об этом, а теперь совсем не читает. Все эти языковые навыки ему больше недоступны, и все же он по-прежнему Брюс», — говорит Карон.
«Находясь рядом с ним, вы понимаете, что это прежний Брюс, и вы благодарны ему за то, что он рядом, но радости жизни больше нет. Если вы когда‑либо проводили время с Брюсом Уиллисом, вы знаете, что нет никого, кто бы любил жизнь больше него», — продолжил сценарист.
Он добавил, что в прошлом Уиллис вставал каждое утро с радостью и старался жить полной жизнью, но теперь он будто смотрит на все сквозь из зашторенного окна.
В феврале этого года актеру был поставлен диагноз «лобно-височная деменция», это наиболее распространенная форма болезни. Действенных методов лечения сегодня не существует.
Уиллис иногда не узнает своих родных, а большую часть времени проводит в своем доме.
В марте 2022 года близкие Брюса Уиллиса сказали, что актер завершает карьеру, поскольку у него развилось расстройство речи.