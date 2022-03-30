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Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру. У него диагностировали расстройство речи

Семён Гудошников
Сегодня в 20:14

Брюс Уиллис перестанет играть в фильмах после того, как врачи диагностировали у него афазию — расстройство речи, которое влияет на когнитивные способности, об этом в соцсетях сообщила семья актера, включая его супругу Эмму, бывшую жену Деми Мур и детей.

«Это по-настоящему трудное время для всей нашей семьи, и мы очень ценим ваши любовь, сопереживание и поддержку. Мы проходим через это как одна семья и хотели рассказать обо всем и его фанатам, потому что мы знаем, как много он для вас значит — точно так же, как и вы для него», — говорится в обращении.

Про проблемы со здоровьем актера СМИ сообщали еще в 2015 году. Тогда сообщалось, что Уиллис не мог запоминать реплики и использовал наушники с суфлером. Несколько недель назад некоторые издания написали, что у звезды «Крепкого орешка» обнаружили деменцию, и он решил уйти на пенсию.

Также муссировались слухи, что Уиллис начал все чаще сниматься в низкобюджетных боевиках и триллерах, чтобы накопить денег и спокойно завершить карьеру. Родственники актера это никак не комментировали.

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