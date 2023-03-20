«Плачу от этого видео»: Брюс Уиллис, у которого диагностировали деменцию, отпраздновал день рождения

В феврале стало известно, что американскому актеру Брюсу Уиллису врачи поставили диагноз — лобно-височная деменция. «Поскольку состояние Брюса меняется, мы надеемся, что внимание медиа будет сфокусировано на том, чтобы пролить свет на это заболевание», — заявила семья Уиллиса, отметив, что на сегодняшний день нет действенных способов лечения заболевания.
19 марта актер отметил свой 68-й день рождения — первый с момента постановки диагноза. Празднование прошло дома в кругу семьи: с ним были дети, его жена Эмма Хеминг-Уиллис и его бывшая жена Деми Мур. Последняя поделилась в соцсетях трогательным видео, на котором Уиллис подпевает песне «Happy Birthday», а потом задувает свечи на торте.
«Так рада, что мы смогли поздравить тебя сегодня. Люблю тебя и люблю нашу семью. Спасибо всем за любовь и теплые пожелания — мы все их чувствуем», — подписала ролик Деми Мур. А Эмма Хеминг-Уиллис добавила, что даже в этот день чувствует «горе и печаль», но при этом испытывает благодарность фанатам актера за поддержку: «Мне так повезло чувствовать ваше тепло и любовь, которые направлены на моего мужа и нашу семью. Я вижу ваши сообщения, ваши истории, которыми вы делитесь», — написала она в соцсетях.
Пользователи делятся роликом в сети и радуются, что видят Уиллиса окруженным такой заботой и любовью. «Плачу как ребенок от этого видео — невероятно приятно видеть, что они проводят так много времени вместе, как большая семья», — комментируют запись.