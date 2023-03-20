«Плачу от этого видео»: Брюс Уиллис, у которого диагностировали деменцию, отпраздновал день рождения

«Так рада, что мы смогли поздравить тебя сегодня. Люблю тебя и люблю нашу семью. Спасибо всем за любовь и теплые пожелания — мы все их чувствуем», — подписала ролик Деми Мур. А Эмма Хеминг-Уиллис добавила, что даже в этот день чувствует «горе и печаль», но при этом испытывает благодарность фанатам актера за поддержку: «Мне так повезло чувствовать ваше тепло и любовь, которые направлены на моего мужа и нашу семью. Я вижу ваши сообщения, ваши истории, которыми вы делитесь», — написала она в соцсетях.