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Брюсу Уиллису поставили точный диагноз. У него лобно-височная деменция

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:33

Американскому актеру Брюсу Уиллису поставили точный диагноз. По мнению врачей, звезда «Крепкого орешка» страдает от лобно-висночной деменции. Об этом сообщили родственники артиста в инстаграме* его экс-супруги Деми Мур.

Они рассказали, что с весны 2022 года состояние Уиллиса постепенно ухудшалось. «К сожалению, сложности с общением — это только один симптом болезни, с которой столкнулся Брюс», — написали они.

Близкие актера добавили, что уточненный диагноз стал болезненной новостью для семьи, но в то же время и «облегчением». Болезнь Уиллиса его родственники назвали «жестокой», однако наиболее распространенной формой деменции.

Они отметили, что на выявление лобно-височной деменции могут уходить годы, поэтому этот диагноз, вероятно, более распространен, чем указывает статистика. К сожалению, действенных методов лечения этой болезни сегодня не существует.

«Мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы. Поскольку состояние Брюса меняется, мы надеемся, что внимание медиа будет сфокусировано на том, чтобы пролить свет на это заболевание», — заявила семья Уиллиса.

«Брюс всегда верил в то, что нужно использовать свой голос в мире, чтобы помогать другим и повышать осведомленность о важных проблемах как публично, так и в частном порядке. В глубине души мы знаем, что, если бы он мог, он привлекал глобальное внимание и поддерживал связь с теми, кто борется с этой изнурительной болезнью»
Румер, Скаут, Таллула, Мейбл и Эвелин Уиллис, Эмма Хеминг-Уиллис, Деми Мур

*Instragram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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