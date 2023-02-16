Брюсу Уиллису поставили точный диагноз. У него лобно-височная деменция

Американскому актеру Брюсу Уиллису поставили точный диагноз. По мнению врачей, звезда «Крепкого орешка» страдает от лобно-висночной деменции. Об этом сообщили родственники артиста в инстаграме* его экс-супруги Деми Мур.
Они рассказали, что с весны 2022 года состояние Уиллиса постепенно ухудшалось. «К сожалению, сложности с общением — это только один симптом болезни, с которой столкнулся Брюс», — написали они.
Близкие актера добавили, что уточненный диагноз стал болезненной новостью для семьи, но в то же время и «облегчением». Болезнь Уиллиса его родственники назвали «жестокой», однако наиболее распространенной формой деменции.
Они отметили, что на выявление лобно-височной деменции могут уходить годы, поэтому этот диагноз, вероятно, более распространен, чем указывает статистика. К сожалению, действенных методов лечения этой болезни сегодня не существует.
«Мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы. Поскольку состояние Брюса меняется, мы надеемся, что внимание медиа будет сфокусировано на том, чтобы пролить свет на это заболевание», — заявила семья Уиллиса.
*Instragram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.