Брюсу Уиллису поставили точный диагноз. У него лобно-височная деменция

«Брюс всегда верил в то, что нужно использовать свой голос в мире, чтобы помогать другим и повышать осведомленность о важных проблемах как публично, так и в частном порядке. В глубине души мы знаем, что, если бы он мог, он привлекал глобальное внимание и поддерживал связь с теми, кто борется с этой изнурительной болезнью»

Румер, Скаут, Таллула, Мейбл и Эвелин Уиллис, Эмма Хеминг-Уиллис, Деми Мур