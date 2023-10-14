«Ты вампир, мир принадлежит тебе»: вышел третий трейлер «Ампира V»

«Ампир V» до сих пор не вышел в российский прокат. Премьера должна была состояться еще 25 ноября 2021 года, но ее перенесли на следующий год без объяснения причин. Затем появилась новая дата премьеры — 31 марта 2022-го, но за несколько дней до релиза ленту сняли с проката.