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«Ты вампир, мир принадлежит тебе»: вышел третий трейлер «Ампира V»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:03

В сети неожиданно появился третий трейлер фильма «Ампир V» по роману Виктора Пелевина.

Сюжет рассказывает о Роме Шторкине, который внезапно становится представителем расы тайных правителей мира — вампиром Рамой Вторым. За это он получает большую квартиру в центре Москвы и жизнь, о которой раньше не мог мечтать.

«Став частью высшей касты вампиров, герой никак не может разорвать связь с людьми, ведь даже в Империи V можно потерять голову из‑за любви», — гласит синопсис проекта.

Фильм снял режиссер Виктор Гинзбург по роману Виктора Пелевина, до этого он снимал другую картину — по «Generation П». В нем снялись Павел Табаков («Доктор Лиза»), Марина Зудина («Забавы молодых»), Вера Алентова («Ширли-мырли»), Федор Бондарчук («Спутник») и рэпер Оксимирон*.

«Ампир V» до сих пор не вышел в российский прокат. Премьера должна была состояться еще 25 ноября 2021 года, но ее перенесли на следующий год без объяснения причин. Затем появилась новая дата премьеры — 31 марта 2022-го, но за несколько дней до релиза ленту сняли с проката.

В марте 2023-го «Ампир V» появился на пиратских трекерах. По словам Гинзбурга, у пиратов оказалась старая версия картины, в которой не хватает некоторых сцен, эпизодов «и много чего еще». Постановщик выразил сожаление, что российские зрители увидели фильм именно в такой версии.

* Оксимирон (Мирон Федоров) признан Минюстом России иноагентом.

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