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«Ампир V» сняли с проката за неделю до премьеры

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:58

Премьеру экранизации Виктора Пелевина «Ампир V» отменили. Фильм должен был выйти в российский прокат 31 марта.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», Минкульт России не выдал картине прокатное удостоверение, по какой причине — неизвестно. Новую дату релиза не назвали, но кинокомпания «Вольга» пообещала объявить ее отдельно.

«Ампир V» должен был выйти в российский прокат еще 25 ноября 2021 года, но премьеру перенесли на следующей год без объяснения причин.

Фильм должна была выпустить кинокомпания Sony Pictures, но после начала военных действий на территории Украины она приостановила свою деятельность в России. Тогда права на прокат в России и Беларуси передали «Вольге».

В картине снялись Павел Табаков («Доктор Лиза»), Марина Зудина («Забавы молодых»), Вера Алентова («Ширли-Мырли»), Федор Бондарчук («Спутник») и рэпер Оксимирон.

Режиссером «Ампир V» выступил Виктор Гинзбург, который до этого снимал другую картину по роману Пелевина «Generation П».

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