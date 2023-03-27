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Фильм «Ампир V» появился на пиратских трекерах. В прокат он так и не вышел

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:55

На торрент-трекерах появилась версия «Ампир V» продолжительностью в 1 час 54 минуты, обратили внимание пользователи и «Мир фантастики». Пиратские копии имеют качество WEB-DL, поэтому, вероятно, они предназначались для показа в онлайн-кинотеатрах.

Пользователи RuTracker полагают, что в сеть утекла копия «Ампир V», которую должны были показывать на фестивалях.

«Ампир V» снял режиссер Виктор Гинзбург по роману Виктора Пелевина, до этого он снимал другую картину — по «Generation П». В картине снялись Павел Табаков («Доктор Лиза»), Марина Зудина («Забавы молодых»), Вера Алентова («Ширли-мырли»), Федор Бондарчук («Спутник») и рэпер Оксимирон*.

«Ампир V» должен был выйти в российский прокат еще 25 ноября 2021 года, но премьеру перенесли на следующий год без объяснения причин. Затем появилась новая дата премьеры — 31 марта 2022-го, но за несколько дней до релиза ленту сняли с проката.

Фильм должна была выпустить кинокомпания Sony Pictures, но после начала военных действий на территории Украины она приостановила свою деятельность в РФ. Тогда права на прокат в России и Беларуси передали «Вольге».

* Оксимирон (Мирон Федоров) признан Минюстом России иноагентом.

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Мирон ФедоровВиктор ГинзбургВиктор ПелевинПавел ТабаковМарина ЗудинаВера АлентоваФедор Бондарчук
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