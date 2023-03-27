Фильм «Ампир V» появился на пиратских трекерах. В прокат он так и не вышел

«Ампир V» должен был выйти в российский прокат еще 25 ноября 2021 года, но премьеру перенесли на следующий год без объяснения причин. Затем появилась новая дата премьеры — 31 марта 2022-го, но за несколько дней до релиза ленту сняли с проката.