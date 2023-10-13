Экоактивисты облили краской картину Пабло Пикассо 1929 года

Объясняя выбор художника, активисты сослались на фразу: «Когда немецкие солдаты вошли в мастерскую Пикассо в Париже, где он жил во время Второй мировой войны, и увидели „Гернику“, известную картину об ужасах войны, его спросили: „Это ты это сделал?“ Он ответил: „Нет, это сделали вы“».