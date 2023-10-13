Экоактивисты облили краской картину Пабло Пикассо 1929 года

Два климатических экоактивиста из объединения Climаximo облили краской картину Пабло Пикассо «Женщина в кресле (метаморфоза)» 1929 года, которая была вывешена в музее в Лиссабоне. Об этом сообщает местное издание Vozpopuli.
Акция протеста прошла в Музее современного искусства MAC/CCB. Активисты, после того, как картину испачкали красной краской, сели на пол и приклеили руки к стене.
Так представители Climаximo хотели привлечь внимание общественности к климатическому кризису. По их словам, искусству не место на планете, лишенной жизни, а власти и корпорации объявили войну людям и планете.
Объясняя выбор художника, активисты сослались на фразу: «Когда немецкие солдаты вошли в мастерскую Пикассо в Париже, где он жил во время Второй мировой войны, и увидели „Гернику“, известную картину об ужасах войны, его спросили: „Это ты это сделал?“ Он ответил: „Нет, это сделали вы“».
Закончилась акция задержанием экоактивистов. Картина Пикассо была защищена рамой и стеклом, поэтому не пострадала.
Ранее к проблемам климата в этом и прошлом году активно привлекало внимание движение Letzte Generation («Последнее поколение»). Его участники, например, приклеивали себя к скелетам динозавров в Вене и под Берлином, к полотну Боттичелли «Весна» в галерее Уффици, а также обливали картофельным пюре картину Клода Моне.