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В Вене экоактивисты из объединения Letzte Generation приклеили себя к скелету динозавра
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:19

В Музее естествознания в Вене активисты из природозащитного движения Letzte Generation («Последнее поколение») приклеили себя к скелету динозавра в знак протеста против использования ископаемого топлива. Об этом сообщили «Известия».

Активисты призвали власти страны ввести ограничение скорости для автомобилей в 100 км/ч, а также полностью отказаться от вредных для экологии видов топлива. Эти меры необходимы для предотвращения изменения климата, утверждают они.

«Наше правительство должно наконец действовать и предотвратить вымирание человечества!» — заявили представители «Последнего поколения» в своем сообщении.

Полиция прервала акцию в музее. Какие меры были предприняты в отношении активистов, не уточняется.

В Музее естествознания в Берлине уже проходила подобная акция «Последнего поколения» 30 октября. Там девушки также приклеили себя к скелету динозавра. Против них возбудили уголовное дело.

В Италии также открыли уголовное дело против активистов Letzte Generation. Их обвинили в порче, повреждении и незаконном использовании культурных ценностей из‑за того, что они облили супом картину Ван Гога «Сеятель» в Риме.

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