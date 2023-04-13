В Германии экоактивисты облили черной краской офис демократической партии

Активисты Letzte Generation («Последнее поколение») облили черной краской вход в офис Свободной демократической партии Германии (СвДП) в центре Берлина. Об этом сообщается в твиттере движения.
«Давайте поднимемся вместе и скажем нет уничтожению ископаемых, пока мы еще можем», — пишет Letzte Generation.
Судя по цвету краски, речь идет о нефти. Активисты выступают за полный запрет использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, тогда как СвДП предлагает не спешить с этим решением.
Как отмечает ТАСС, рядом со штаб-квартирой партии дежурят полицейские машины, в окружении правоохранителей стоят три активистки. Фасад и стеклянные двери здания залиты краской, большинство плакатов со здания уже сорваны.
Letzte Generation сообщает, что подобные акции прошли примерно в 20 офисах компаний и партий, поддерживающих использование двигателей внутреннего сгорания и «разрушающих наши средства к существованию». В протесте также приняли участие активисты движения Extinction Rebellion.
Движение Letzte Generation привлекает внимание общественности к проблемам климата. Его участники приклеивали себя к скелетам динозавров в Вене и под Берлином, к полотну Боттичелли «Весна» в галерее Уффици и проводили другие акции протеста.
В конце октября активисты Letzte Generation облили картофельным пюре картину Клода Моне, заявив: «Люди голодают, люди замерзают, люди умирают — мы находимся в климатической катастрофе. <…> Эта картина не будет иметь значения, если мы будем вынуждены бороться за пропитание».