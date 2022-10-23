В Германии экоактивисты облили картофельным пюре картину Клода Моне стоимостью 110 млн долларов

Два активиста движения «Letzte Generation», которые выступают в защиту климата, вылили банку картофельного пюре на картину Клода Моне в музее Барберини, расположенном в Потсдаме под Берлином. Стоимость произведения искусства оценивается в 110 млн долларов, пишет Berliner Kurier.

Они надели оранжевые светоотражающие жилеты и приклеили руки к стене, чтобы озвучить свое заявление.

«Люди голодают, люди замерзают, люди умирают — мы находимся в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь — томатный суп или картофельное пюре на картинах. <…> Эта картина не будет иметь значения, если мы будем вынуждены бороться за пропитание», — заявили активисты.

AufstandLastGen/Twitter

Таким образом активисты присоединились к протесту движения Just Stop Oil, которые 14 октября залили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Они также приклеились к стене перед тем, как сделать свое заявление.