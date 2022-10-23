Реклама
Новости
В Германии экоактивисты облили картофельным пюре картину Клода Моне стоимостью 110 млн долларов
Виктория Шанина
Сегодня в 19:23

Два активиста движения «Letzte Generation», которые выступают в защиту климата, вылили банку картофельного пюре на картину Клода Моне в музее Барберини, расположенном в Потсдаме под Берлином. Стоимость произведения искусства оценивается в 110 млн долларов, пишет Berliner Kurier.

Они надели оранжевые светоотражающие жилеты и приклеили руки к стене, чтобы озвучить свое заявление.

«Люди голодают, люди замерзают, люди умирают — мы находимся в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь — томатный суп или картофельное пюре на картинах. <…> Эта картина не будет иметь значения, если мы будем вынуждены бороться за пропитание», — заявили активисты.

AufstandLastGen/Twitter

Таким образом активисты присоединились к протесту движения Just Stop Oil, которые 14 октября залили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Они также приклеились к стене перед тем, как сделать свое заявление.

Спустя несколько другие активисты Just Stop Oil облили краской фасад автосалона Aston Martin в Лондоне, а затем — витрины исторического лондонского универмага Harrods.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение