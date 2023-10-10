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Россию не избрали в Совет ООН по правам человека

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:53

Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024–2026 годы. Об этом сообщает ТАСС.

Страна получила 83 голоса, а для избрания необходимо 97 голосов. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. В итоге Албания набрала 123 голоса, а Болгария — 160.

Россия избралась в состав СПЧ ООН в 2020 году на период с 2021 по 2023 год. Тогда кандидатуру РФ поддержали 158 стран.

25 февраля, после начала спецоперации, Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации. Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой осудил это решение, отметив, что без России — самой большой страны Европы — работа Совета теряет смысл.

7 апреля Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека при организации. США просили исключить РФ из Совета, после того как Украина обвинила российские войска в массовом убийстве мирных жителей в городе Буче под Киевом.

Это решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ на это Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.

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Совет ЕвропыООНГенассамблея ООНСовет по правам человека
люди
Петр Толстой
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