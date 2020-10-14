Россия вновь вошла в Совет ООН по правам человека

Россия вернулась в Совет ООН по правам человека после четырехлетнего отсутствия. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на официальный твиттер российского постпредства при отделении ООН в Женеве.

Отмечается, что кандидатуру России на выборах поддержали 158 стран. Всего избрали 15 государств. Как и другие страны, Россия избрана в состав совета на период с 2021 по 2023 годы.

«Мы вернулись и готовы к конструктивному диалогу», — говорится в твиттере российского постпредства.