Россия вновь вошла в Совет ООН по правам человека

Россия вернулась в Совет ООН по правам человека после четырехлетнего отсутствия. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на официальный твиттер российского постпредства при отделении ООН в Женеве.
Отмечается, что кандидатуру России на выборах поддержали 158 стран. Всего избрали 15 государств. Как и другие страны, Россия избрана в состав совета на период с 2021 по 2023 годы.
«Мы вернулись и готовы к конструктивному диалогу», — говорится в твиттере российского постпредства.
Россия выбыла из состава Совета по правам человека ООН в октябре 2016 года. Тогда она уступила Венгрии и Хорватии.