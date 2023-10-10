Джейми Ли Кертис удалила пост в поддержку Израиля. Она прикрепила к нему фото с детьми в Палестине

«Я не ожидал, что Джейми Ли Кертис будет надежным источником, но я озадачен тем, что она опубликовала эту фотографию. Она думала, что это израильские дети, судя по словам [в описании] и флагу, и отметила фотографа, который четко проговаривает, что это палестинские дети»