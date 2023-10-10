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Джейми Ли Кертис удалила пост в поддержку Израиля. Она прикрепила к нему фото с детьми в Палестине

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:55

Оскароносная актриса Джейми Ли Кертис удалила пост в поддержку Израиля после критики в соцсетях. Возмущение вызвала фотография, которую она использовала.

Кертис в своем инстаграме* опубликовала снимок с детьми в Палестине, которые смотрят в небо. В описании она назвала происходящее «террором с небес» и прикрепила флаг Израиля.

Снимок, о котором идет речь, на самом деле был сделан фотожурналистом из Газы Самаром Абу Элуфом. Фотографию он описал так: «Палестинские семьи со своими детьми из северной части сектора Газа ищут убежища в школах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам. — Прим. ред.), дети боятся звуков бомбежек, которые слышат из‑за событий на границах сектора».

«Джейми Ли Кертис выложила фотографию, чтобы поддержать Израиль, хотя это буквально палестинские дети… Это невозможно выдумать…»

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«Я не ожидал, что Джейми Ли Кертис будет надежным источником, но я озадачен тем, что она опубликовала эту фотографию. Она думала, что это израильские дети, судя по словам [в описании] и флагу, и отметила фотографа, который четко проговаривает, что это палестинские дети»

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Атака на Израиль со стороны боевиков ХАМАС началась 7 октября. Число жертв войны, по данным на 9 октября, превысило 1360 человек — 800 израильтян и 560 палестинцев. Среди убитых числятся по меньшей мере 260 человек на фестивале Paralello Universo, который проходил неподалеку от границы с сектором Газа, некоторые объявлены пропавшими без вести и взятыми в заложники.

ХАМАС заявило, что среди его пленных есть россияне. Российское посольство в Израиле не владеет информацией о заложниках с гражданством РФ. Известно, что из‑за войны погибли двое российских граждан.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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