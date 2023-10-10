Джейми Ли Кертис удалила пост в поддержку Израиля. Она прикрепила к нему фото с детьми в Палестине

Оскароносная актриса Джейми Ли Кертис удалила пост в поддержку Израиля после критики в соцсетях. Возмущение вызвала фотография, которую она использовала.
Кертис в своем инстаграме* опубликовала снимок с детьми в Палестине, которые смотрят в небо. В описании она назвала происходящее «террором с небес» и прикрепила флаг Израиля.
Снимок, о котором идет речь, на самом деле был сделан фотожурналистом из Газы Самаром Абу Элуфом. Фотографию он описал так: «Палестинские семьи со своими детьми из северной части сектора Газа ищут убежища в школах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам. — Прим. ред.), дети боятся звуков бомбежек, которые слышат из‑за событий на границах сектора».
«Джейми Ли Кертис выложила фотографию, чтобы поддержать Израиль, хотя это буквально палестинские дети… Это невозможно выдумать…»
«Я не ожидал, что Джейми Ли Кертис будет надежным источником, но я озадачен тем, что она опубликовала эту фотографию. Она думала, что это израильские дети, судя по словам [в описании] и флагу, и отметила фотографа, который четко проговаривает, что это палестинские дети»
Атака на Израиль со стороны боевиков ХАМАС началась 7 октября. Число жертв войны, по данным на 9 октября, превысило 1360 человек — 800 израильтян и 560 палестинцев. Среди убитых числятся по меньшей мере 260 человек на фестивале Paralello Universo, который проходил неподалеку от границы с сектором Газа, некоторые объявлены пропавшими без вести и взятыми в заложники.
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