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ХАМАС заявил, что среди ее пленных есть россияне. В посольстве о них не знают

Максим Саблин
Сегодня в 09:05
Обновлено в 12:39:

Посольство в Израиле не располагает информацией о гражданах России в заложниках у движения ХАМАС, заявил «Первому каналу» посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Кроме этого заявления (о россиянах в заложниках), никакой дополнительной информацией мы не располагаем. Детали они не раскрывают. Даже упоминалось в медиапространстве о неких контактах между представителями ХАМАС и некими российскими представителями, но посольству в Тель-Авиве об этом ничего не известно», — цитирует посла РИА «Новости».

Представитель группировки ХАМАС рассказал Al Jazeera, что в ее плену содержатся израильтяне с двойным гражданством, в том числе российским.

Ранее российский МИД заявлял лишь об одном погибшем россиянине и четырех гражданах, пропавших без вести.

Общаясь с журналистами, один из руководителей группировки Муса Абу Марзук подчеркнул, что среди взятых в заложники жителей Израиля находятся десятки лиц со вторым гражданством, включая российское и китайское. Точные данные по россиянам или пленным с другими паспортами он не привел.

Из слов Марзука следует, что ХАМАС открыт к переговорам о перемирии, так как «достиг своих целей» в течение последних нескольких дней. Отвечая на вопрос о возможном прекращении огня, он сказал журналистам, что группировка рассмотрит «что‑то в этом духе» и готова к «любым политическим диалогам».

В то же время другой представитель палестинцев Абу Убайда в разговоре с Reuters предупредил, что ХАМАС начнет казнить захваченных людей, если Израиль продолжит бомбить дома мирных жителей на территории сектора Газа.

По данным Минздрава Палестины, число погибших в результате израильских воздушных атак по сектору возросло до 704 человек, включая 143 ребенка и 105 женщин, ранения получили еще около 4000 палестинцев.

Минздрав Израиля сообщил о 900 погибших с момента начала субботней атаки ХАМАС на юг страны. В их число входит более 100 тел, найденных в Беэри после противостояния боевиков ХАМАС и израильских сил с заложниками.

ХАМАС напал на Израиль утром 7 октября. Боевики начали массированный ракетный обстрел Израиля и одновременно вторглись в приграничные районы. Они вступили в бой с израильскими военными и взяли в плен десятки человек. «Хезболла» обстреляла Израиль со стороны Ливана.

В ответ израильская армия приступила к массированному обстрелу сектора Газа и Ливана, а также начала ликвидировать вторгшихся боевиков. 8 октября израильские власти официально объявили, что страна находится в состоянии войны.

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На месте музыкального фестиваля Nature Party в Израиле обнаружены 260 тел убитых боевиками ХАМАС
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МИД РоссииХезболла
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