ХАМАС заявил, что среди ее пленных есть россияне. В посольстве о них не знают

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Посольство в Израиле не располагает информацией о гражданах России в заложниках у движения ХАМАС, заявил «Первому каналу» посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Кроме этого заявления (о россиянах в заложниках), никакой дополнительной информацией мы не располагаем. Детали они не раскрывают. Даже упоминалось в медиапространстве о неких контактах между представителями ХАМАС и некими российскими представителями, но посольству в Тель-Авиве об этом ничего не известно», — цитирует посла РИА «Новости».