Четверо россиян пропали в Израиле на фоне атаки ХАМАС. Число жертв войны превысило 1360

Четверо россиян официально числятся пропавшими без вести в Израиле после атаки ХАМАС. Об этом сообщили в посольстве России в Израиле.
«Поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь. Речь идет о девяти лицах, как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно. Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо», — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря посольства Марины Рязановой.
Информации о возможной гибели россиян из‑за боевых действий к настоящему моменту у диппредставительства нет.
Число жертв войны между радикальной группировкой ХАМАС и Израилем превысило 1360 человек. Государственный телеканал Kan сообщил, что погибли более 800 израильтян, свыше 2500 получили ранения. В Минздраве Палестины заявили, что количество погибших от израильских ударов достигло 560, пострадали еще 2900.
Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ полностью блокировать Газу. «Не будет ни электричества, ни воды, ни топлива — все будет закрыто», — сказал он, добавив, что Израиль борется с «людьми-животными» и «действует соответствующе».
Представитель Израильской армии Даниель Хагари заявил, что военные восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, куда проникли боевики ХАМАС. Он отметил, что пограничный барьер в секторе Газа будут охранять танки при поддержке боевых вертолетов и беспилотников.
По словам Хагари, с начала боевых действий в сторону Израиля было выпущено 4400 ракет. Израильская армия в свою очередь отчиталась, что в ночь на 9 октября были поражены более 500 стратегических целей в Газе, связанных с ХАМАС.
ХАМАС напал на Израиль утром 7 октября. Боевики начали массированный ракетный обстрел Израиля и одновременно вторглись в приграничные районы. Они вступили в бой с израильскими военными и взяли в плен десятки человек. «Хезболла» обстреляла Израиль со стороны Ливана.
В ответ израильская армия приступила к массированному обстрелу сектора Газа и Ливана, а также начала ликвидировать вторгшихся боевиков. 8 октября израильские власти официально объявили, что страна находится в состоянии войны.