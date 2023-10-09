Четверо россиян пропали в Израиле на фоне атаки ХАМАС. Число жертв войны превысило 1360

«Поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь. Речь идет о девяти лицах, как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно. Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо», — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря посольства Марины Рязановой.