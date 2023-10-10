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Уже два россиянина погибли в Израиле на фоне войны с ХАМАС

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:50

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил о гибели еще одного российского гражданина в Израиле, передает ТАСС. Консульство отказалось раскрывать их имена и фамилии.

«Мы не связались еще с родственниками и не знаем всех обстоятельств», — добавил Викторов. О гибели другого россиянина стало известно накануне.

Викторов не уточнил, является ли второй погибшим тем, кого считали пропавшим без вести. По данным российского посольства, таковыми числятся четыре россиянина.

9 октября палестинское движение ХАМАС заявило о людях с российским гражданством, находящихся в их заложниках. Однако российское посольство и пресс-секретарь дипмиссии РФ в Рамалле Алия Зарипова такими данными не располагают.

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люди
Анатолий ВикторовАлия Зарипова
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