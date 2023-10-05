Путин заявил об осколках гранат в телах погибших при крушении самолета Пригожина

В телах погибших при крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обнаружены осколки гранат, заявил Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, об этом ему доложил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Путин утверждает, что, согласно экспертизе СК, внешнего воздействия на самолет не было. «К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд [рублей] наличными, но и 5 килограмм кокаина. На мой взгляд, надо было провести эту экспертизу», — цитирует слова президента «Коммерсант».
Бизнес-джет Embraer ERJ 135, в числе пассажиров которого значился глава ЧВК «Вагнер» и его ближайший соратник Дмитрий Уткин, потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Погибли все семь пассажиров и три члена экипажа.
Некоторые очевидцы сообщили, что слышали два взрыва перед падением лайнера. Телеграм-каналы «ВЧК-ОГПУ» и Zone, близкий к ЧВК «Вагнер», предположили, что самолет могли сбить системы ПВО. Baza написала, что в качестве основной версии следователи рассматривают взрыв бомбы в сервисном отсеке в районе санузла.
Следственный комитет завел уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех, кто погиб при крушении лайнера. Пригожина он назвал «талантливым бизнесменом» и «человеком сложной судьбы», у которого «были серьезные ошибки в жизни», но который «добивался нужных результатов». В Кремле версию о возможной причастности Путина к гибели Пригожина назвали абсолютной ложью.