Путин заявил об осколках гранат в телах погибших при крушении самолета Пригожина

Путин утверждает, что, согласно экспертизе СК, внешнего воздействия на самолет не было. «К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд [рублей] наличными, но и 5 килограмм кокаина. На мой взгляд, надо было провести эту экспертизу», — цитирует слова президента «Коммерсант».