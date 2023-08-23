В Тверской области разбился бизнес-джет. Среди его пассажиров значился Евгений Пригожин

«Фонтанка» со ссылкой на источник пишет, что Пригожин находился в самолете, потерпевшем крушение, а вместе с ним на борту были командиры ЧВК «Вагнер». О том, что Пригожин погиб при крушении, сообщает также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на членов ЧВК.