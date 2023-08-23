В Тверской области разбился бизнес-джет. Среди его пассажиров значился Евгений Пригожин

В Тверской области разбился частный бизнес-джет Embraer ERG 135, который принадлежал Евгению Пригожину. ТАСС со ссылкой на Росавиацию пишет, что Пригожин числился среди пассажиров разбившегося самолета.
В пресс-службе МЧС России уточнили, что на борту были 10 человек — 7 пассажиров и 3 члена экипажа. Все они погибли.
Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что на борту разбившегося джета была правая рука Пригожина — Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер». Эта информация не подтверждена.
Одна из очевидцев, снявшая крушение, говорит, что слышала два громких взрыва перед падением лайнера.
Журналист Би-би-си Андрей Захаров* заявил, что Пригожин сегодня вылетел в Россию из Африки, с ним был весь командный состав ЧВК «Вагнер». «Это будет чудо, если он на другом самолете», — пишет он со ссылкой на источники.
Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин крушения самолета. Она собирает материалы о подготовке экипажа, техническом состоянии лайнера, метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования. Также специалисты ищут черные ящики на месте крушения.
Следственный комитет завел уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Бизнес-джет Embraer следовал из московского Шереметьево в Петербург. Его крушение произошло ровно через два месяца после неудавшегося мятежа Пригожина — глава ЧВК объявил о «марше справедливости» на Москву вечером 23 июня.
*Андрей Захаров внесен Минюстом в список иноагентов.