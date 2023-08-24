Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета Пригожина

«Пригожина я знал очень давно, с начала девяностых годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных — и для себя, и для, когда я его просил, для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен», — добавил Путин.