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Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета Пригожина

Семён Гудошников
Сегодня в 19:23

Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех, кто погиб при крушении самолета Евгения Пригожина. На встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным он назвал авиакатастрофу в Тверской области трагедией, сообщает РБК.

Путин отметил, что, согласно первичным данным, на борту находились представители ЧВК «Вагнер». «Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», — сказал он.

«Пригожина я знал очень давно, с начала девяностых годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных — и для себя, и для, когда я его просил, для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен», — добавил Путин.

По словам президента, Следственный комитет ведет расследование, и «оно будет доведено до конца». «Посмотрим, что скажут следователи», — сказал Путин. Он отметил, что Пригожин вчера вернулся из Африки и встречался в России с несколькими официальными лицами.

Бизнес-джет Embraer ERJ 135, в числе пассажиров которого значился глава ЧВК «Вагнер» и его ближайший соратник Дмитрий Уткин, потерпел крушение накануне в Тверской области. Погибли все семь пассажиров и три члена экипажа.

Некоторые очевидцы сообщили, что слышали два взрыва перед падением лайнера. Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» предположил, что самолет могли сбить системы ПВО. Baza написала, что в качестве основной версии следователи рассматривают взрыв бомбы в сервисном отсеке в районе санузла. Правоохранители не исключают, что на борту бизнес-джета могли быть два взрывных устройства.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Владимир ПутинЕвгений ПригожинДмитрий Уткин
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