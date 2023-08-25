Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «абсолютной ложью» версию, что к крушению самолета Евгения Пригожина причастен Владимир Путин. Так он ответил на просьбу журналиста Би-би-си прокомментировать «многочисленные заявления представителей западных стран, которые утверждают, что Пригожин был убит по заданию Кремля. Ответ пресс-секретаря Путина опубликовала радиостанция «Маяк».
«Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютная. И здесь, конечно, освещая эту проблематику, нужно основываться исключительно на фактах. Фактов пока немного, потому что их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются. Вчера, говоря на эту тему, президент сказал, что именно ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем. И мы с вами узнаем детали», — заявил Песков.
Песков также отметил, что Путин в последнее время не встречался с Пригожиным в Кремле. Представитель Кремля не смог ответить на вопрос, посетит ли президент похороны, если гибель Пригожина подтвердится. Он сослался на то, что пока неизвестно, как долго будут продолжаться экспертизы и следственные действия.
«Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно. Единственное, что могу сказать, что у президента достаточно насыщенный сейчас рабочий график», — заявил Песков.
На вопрос о будущем ЧВК «Вагнер» он призвал не забывать, что де-юре такой структуры нет. «Существует действительно «группа Вагнер», и президент неоднократно говорил, что она внесла большой вклад в ход специальной военной операции, и геройство этих людей никогда не будет забыто. Что касается будущего, сейчас ничего сказать не могу», — сказал пресс-секретарь Путина.
Когда его спросили, рассматривается ли командир ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев в качестве преемника Пригожина, Песков повторил, что такой структуры нет, а потому он не понимает, кем Трошев должен рассматриваться.
Представитель Кремля также заявил, что у ЧВК «Вагнер» не было никакого госфинансирования. 27 июня Путин заявил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. «Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Вот только с мая 2022 года по май 2023 года на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 млрд 262 млн рублей», — сказал он. Позже телеведущий Дмитрий Киселев во время программы «Вести недели» сообщил, что основанная Пригожиным ЧВК в рамках госконтрактов получила более 858 млрд рублей, а его холдинг «Конкорд» оказал услуг на 845 млрд рублей.
Бизнес-джет Embraer ERJ 135, в числе пассажиров которого значился глава ЧВК «Вагнер» и его ближайший соратник Дмитрий Уткин, потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Погибли все семь пассажиров и три члена экипажа.
Некоторые очевидцы сообщили, что слышали два взрыва перед падением лайнера. Телеграм-каналы «ВЧК-ОГПУ» и Zone, близкий к ЧВК «Вагнер», предположили, что самолет могли сбить системы ПВО. Baza написала, что в качестве основной версии следователи рассматривают взрыв бомбы в сервисном отсеке в районе санузла. Правоохранители не исключают, что на борту бизнес-джета могли быть два взрывных устройства.
Следственный комитет завел уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех, кто погиб при крушении лайнера. Пригожина он назвал «талантливым бизнесменом» и «человеком сложной судьбы», у которого «были серьезные ошибки в жизни», но который «добивался нужных результатов». Путин также заявил, что представители ЧВК «Вагнер» внесли существенный вклад в ход военной операции на Украине, и «мы об этом не забудем».