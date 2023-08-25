«Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютная. И здесь, конечно, освещая эту проблематику, нужно основываться исключительно на фактах. Фактов пока немного, потому что их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются. Вчера, говоря на эту тему, президент сказал, что именно ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем. И мы с вами узнаем детали», — заявил Песков.