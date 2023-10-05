За десять лет в России стало в 2,5 раза меньше заключенных

Количество россиян, отбывающих тюремный срок в исправительных колониях, за десять лет снизилось в 2,5 раза. Об этом заявил замминистра юстиции Всеволод Вуколов на выездном заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, пишет «Сенат информ».
«Сейчас в России порядка 266 тысяч человек находится в исправительных колониях, а десять лет назад таковых было 700 тысяч», — говорит Вуколов.
Он уточнил, что за последние три года была практически создана система исправительных центров: осужденные заняты принудительными работами, но это наказание не связано с лишением свободы. Заключенные носят гражданскую одежду, ездят на личных машинах. Сейчас в таких центрах находятся около 30 тыс. человек, а всего через них прошли 50 тыс. россиян.
В июне этого года Владимир Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту, за исключением совершивших тяжкие преступления. Это не касается совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления, к примеру, по статьям о терроризме, госизмене или шпионаже.
Заключить контракт с Минобороны смогут как граждане с судимостью, так и те, у которых судимость снята или погашена. Закон также предполагает, что ограниченно годные граждане смогут заключать контракты с ВС РФ в период мобилизации и военного времени.
Заключенных начали привлекать к военной операции на Украине через несколько месяцев после ее старта (до объявления в стране частичной мобилизации). Сперва вербовкой занималась ЧВК «Вагнер». Ее основатель Евгений Пригожин ездил по колониям и обещал тем, кто присоединится к военной компании, помилование и денежные выплаты.
В феврале 2023 года Пригожин сказал, что его ЧВК «Вагнер» больше не вербует заключенных. По данным правозащитников, после этого призывом осужденных на военную службу начало заниматься Минобороны.