За десять лет в России стало в 2,5 раза меньше заключенных

Он уточнил, что за последние три года была практически создана система исправительных центров: осужденные заняты принудительными работами, но это наказание не связано с лишением свободы. Заключенные носят гражданскую одежду, ездят на личных машинах. Сейчас в таких центрах находятся около 30 тыс. человек, а всего через них прошли 50 тыс. россиян.