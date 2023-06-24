Реклама
Новости

Путин подписал закон, позволяющий осужденным подписывать контракт с ВС

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:11

Владимир Путин подписал закон, позволяющий осужденным получить досрочное освобождение при заключении контракта о службе в Вооруженных силах РФ. Это не касается совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления, к примеру, терроризм, госизмену или шпионаж.

Заключить контракт с Минобороны смогут как граждане с судимостью, так и те, у которых судимость снята или погашена. Закон также предполагает, что ограничено годные граждане смогут заключать контракты с ВС РФ в период мобилизации и военного времени.

В пояснительной записке авторов законопроекта говорилось, что до подписания заключать контракт с осужденными нельзя, однако привлекать их на военную службу по мобилизации, как утверждают депутаты, законодательство позволяет.

Заключенных начали привлекать к военной операции на Украине через несколько месяцев после ее старта (до объявления в стране частичной мобилизации). Сперва вербовкой занималась ЧВК «Вагнер». Ее основатель Евгений Пригожин ездил по колониям и обещал тем, кто присоединится к военной компании, помилование и денежные выплаты.

В феврале 2023 года Пригожин сказал, что его ЧВК «Вагнер» больше не вербует заключенных. По данным правозащитников, после этого призывом осужденных на военную службу начало заниматься Миноброны.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»