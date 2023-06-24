Путин подписал закон, позволяющий осужденным подписывать контракт с ВС

Владимир Путин подписал закон, позволяющий осужденным получить досрочное освобождение при заключении контракта о службе в Вооруженных силах РФ. Это не касается совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления, к примеру, терроризм, госизмену или шпионаж.
Заключить контракт с Минобороны смогут как граждане с судимостью, так и те, у которых судимость снята или погашена. Закон также предполагает, что ограничено годные граждане смогут заключать контракты с ВС РФ в период мобилизации и военного времени.
В пояснительной записке авторов законопроекта говорилось, что до подписания заключать контракт с осужденными нельзя, однако привлекать их на военную службу по мобилизации, как утверждают депутаты, законодательство позволяет.
Заключенных начали привлекать к военной операции на Украине через несколько месяцев после ее старта (до объявления в стране частичной мобилизации). Сперва вербовкой занималась ЧВК «Вагнер». Ее основатель Евгений Пригожин ездил по колониям и обещал тем, кто присоединится к военной компании, помилование и денежные выплаты.
В феврале 2023 года Пригожин сказал, что его ЧВК «Вагнер» больше не вербует заключенных. По данным правозащитников, после этого призывом осужденных на военную службу начало заниматься Миноброны.