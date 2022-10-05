Нобелевская премия по химии присуждена за методы сверхбыстрого создания молекул

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2022 году стали американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал. Об этом говорится на сайте Нобелевского комитета.

Ученых наградили за «развитие клик-химии и биоортогональной химии» — это методы быстрого получения химических веществ путем соединения между собой отдельных маленьких элементов.

Основы клик-химии в 2000 году заложил Шарплесс. Вскоре после этого он и Мелдал, независимо друг от друга, придумали эффективную химическую реакцию, которая сейчас широко используется при разработке фармацевтических и других препаратов, а также картирования ДНК.

Бертоцци подняла клик-химию на новый уровень, разработав реакции, которые позволяют картировать важные, но неуловимые молекулы, не нарушая их химию. Эти реакции используются сейчас во всем мире для изучения клеток и отслеживания биологических процессов.

Для Шарплесса это уже вторая Нобелевка. В 2001 году вместе с Редзи Ноери и Уильямом Ноулзом он получил премию за «создание хиральных катализаторов окислительно-восстановительных реакций», которые используются в фармацевтической промышленности.

Нобелевская неделя в этом году началась 3 октября, традиционно с вручения награды в области физиологии и медицины. Ее получил шведский биолог Сванте Пеэбо за исследование «генома вымерших гомининов и эволюции человека».

На следующий день назвали нобелевских лауреатов по физике. Ими стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер — «за эксперименты с запутанными фотонами, установление принципа нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике».

6 октября Нобелевский комитет назовет лауреата премии по литературе, 10 октября — по экономике. Имя обладателя Нобелевской премии мира объявят 7 октября.