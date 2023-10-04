Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности

В документе ведомства сказано, что теперь препараты для прерывания беременности мизопростол и мифепристон включены в перечень предметно-количественного учета. Минздрав ранее отмечал, что в аптеках часто «практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов». В список также попал циклопентолат, который используют при офтальмоскопии.