Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности

Министерство здравоохранения России ужесточило оборот препаратов для прерывания беременности. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 года, говорится на интернет-портале правовой информации.
В документе ведомства сказано, что теперь препараты для прерывания беременности мизопростол и мифепристон включены в перечень предметно-количественного учета. Минздрав ранее отмечал, что в аптеках часто «практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов». В список также попал циклопентолат, который используют при офтальмоскопии.
Предметно-количественный учет предполагает, что теперь фармацевтические компании должны регистрировать все операции, связанные с обращением этих препаратов.
Медикаментозный аборт и экстренная контрацепция, разные понятия, которые регулируются разным законодательством. Минздрав не ужесточал продажу таблеток для экстренной контрацепции (их используют в течение 72 часов после незащищенного полового акта), а мифепристон и мизопростол для медикаментозного аборта нельзя было купить в аптеках и раньше — их, как правило, выдавали только врачи, отмечает «Гласная».
По данным ВОЗ, медикаментазный аборт, это самый безопасный вид аборта. Для него используются препараты антигестагенов, самый популярный из которых мифепристон. Его применяют в связке с мизопростолом под наблюдением врачей.
В июле министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что продажа препаратов для прерывания беременности должна быть ограничена, а изменения необходимо ввести до конца года. Он отметил, что препараты нужно жестко контролировать для обращения в медицинских и фармацевтических организациях.
После заявления министра в России рекордно вырос спрос на препараты для прерывания беременности. Россияне стали покупать их чаще на 50–60%.
Хотя прерывание беременности на ранних сроках входит в России в систему ОМС, во время консультаций врачам необходимо формировать у женщин «негативное отношение к абортам», говорится в указах Минздрава.
По данным Минздрава, в 2022 году в России женщины совершили 395 201 аборт, что на 4% меньше, чем в 2021-м. Общее число медикаментозных абортов в прошлом году снизилось на 5,3%, составив 179 387.