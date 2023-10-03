Рособнадзор будет собирать данные для воинского учета о школьниках и студентах

Рособрнадзор будет собирать информацию для воинского учета об учащихся и передавать ее в соответствующий государственный информационный ресурс. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.
Ведомство займется как сбором данных о школьниках, так и учащихся колледжей, студентов и аспирантов. Информация нужна для актуализации документов воинского учета, сказано в документе.
С 1 октября в России стартовал осенний призыв, в рамках которого планируется призвать на срочную службу 130 тыс. человек. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов говорил, что пока призывники продолжат получать повестки в бумажной форме (электронных не будет). При этом штраф за неявку по повестке увеличился с 3 тыс. рублей до 30 тыс.
В апреле 2023 года Госдума приняла закон, который позволяет военкоматам рассылать повестки и в электронном виде через «Госуслуги» — и они будут считаться полученными независимо от того, увидел их человек или нет. На тех, кто не пришел в военкомат по повестке, наложат ограничения — запретят выезжать из страны, распоряжаться недвижимостью и авто, регистрироваться в качестве ИП и самозанятого, брать кредиты и займы.
Эти поправки предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно майскому проекту постановления Минцифры, такой реестр может быть создан до конца 2023 года, а полноценно он заработает лишь в 2025 году.