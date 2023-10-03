Рособнадзор будет собирать данные для воинского учета о школьниках и студентах

В апреле 2023 года Госдума приняла закон, который позволяет военкоматам рассылать повестки и в электронном виде через «Госуслуги» — и они будут считаться полученными независимо от того, увидел их человек или нет. На тех, кто не пришел в военкомат по повестке, наложат ограничения — запретят выезжать из страны, распоряжаться недвижимостью и авто, регистрироваться в качестве ИП и самозанятого, брать кредиты и займы.