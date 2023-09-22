Правила осеннего призыва в этом году не изменятся. Повестки останутся бумажными

По его словам, электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме. Будут ли действовать другие пункты из закона об электронных повестках в этот призыв (например, о запрете на выезд из РФ), Картаполов не уточнил.