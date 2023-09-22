Правила осеннего призыва в этом году не изменятся. Повестки останутся бумажными

В осенний призыв на военную службу в 2023 году призывники продолжат получать повестки в бумажной форме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.
По его словам, электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме. Будут ли действовать другие пункты из закона об электронных повестках в этот призыв (например, о запрете на выезд из РФ), Картаполов не уточнил.
Глава комитета Госдумы по обороне добавил, что в настоящее время часть регионов страны уже готова к запуску реестра воинского учета. Именно там и будут приходить электронные повестки, дублирующие бумажные, для проверки работы реестра. О каких регионах идет речь, неизвестно.
Единственным отличием осеннего призыва этого года от предыдущих называется штраф за неявку по повестке, который с 1 октября вырастет с 3000 рублей до 30 тыс.
Картаполов также напомнил, что принятый закон о повышении призывного возраста до 30 лет начинает действовать с 1 января 2024 года. А значит, что «молодые люди, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, под действие новых норм не подпадают, они будут зачислены в запас».
Осенний призыв начинается с 1 октября и длится по 31 декабря.