Минфцифры раскрыло сроки создания единого реестра военнообязанных

Создание единого реестра военнообязанных предполагает закон о цифровых повестках, который в апреле 2023 года приняла Госдума. Согласно поправкам, военкомы смогут рассылать повестки в электронном виде через Госуслуги — и они будут считаться полученными независимо от того, увидел их человек или нет. На тех, кто не пришел в военкомат по повестке, наложат ограничения — запретят выезжать из страны, распоряжаться недвижимостью и авто, регистрироваться в качестве ИП и самозанятого, брать кредиты и займы.