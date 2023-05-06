Минфцифры раскрыло сроки создания единого реестра военнообязанных

Минцифры опубликовало проект постановления правительства о создании единого электронного реестра военнообязанных.
Согласно документу, реестр воинского учета может быть создан с 1 июля по 31 декабря 2023 года. На этом этапе предусмотрена апробация методических, организационных и технологических условий для эксплуатации реестра.
Второй этап должен пройти с 1 января по 31 декабря 2024 года. В этот период предполагается «методическое обеспечение деятельности военных комиссариатов, осуществляющих внесение в него сведений», и подготовка к передаче реестра в полноценную эксплуатацию.
На третьем этапе, который начнется с января 2025 года, работа над реестром переходит Минобороны. Ведомство будет формировать в нем записи и полноценно использовать.
Заполнением реестра будут заниматься военкоматы, также туда будут вноситься данные других государственных информационных систем.
Запись о каждом военнообязанном в реестре будет занимать 20 строк. Они будут включать: ФИО, дату рождения и пол, паспортные данные, СНИЛС, место жительства, семейное положение, наличие иностранного гражданства или ВНЖ, сведения о постановке на воинский учет или снятии с него, информацию о месте работы и работодателе, сведения о состоянии здоровья и «иные сведения, определенные правительством Российской Федерации в соответствии с указом президента».
Примерно через час после публикации, когда о проекте постановления написали в том числе государственные СМИ, он пропал с портала правовых актов. Через несколько часов документ вновь появился на портале. В Минцифры объяснили его исчезновение техническим сбоем.
После начала мобилизации в России, в ноябре 2022 года, Владимир Путин поручил Минцифры и ФНС при участии Минобороны создать государственный информационный ресурс «с данными, необходимыми для актуализации документов воинского учета». Сделать это президент просил до 1 апреля 2024 года.
Создание единого реестра военнообязанных предполагает закон о цифровых повестках, который в апреле 2023 года приняла Госдума. Согласно поправкам, военкомы смогут рассылать повестки в электронном виде через Госуслуги — и они будут считаться полученными независимо от того, увидел их человек или нет. На тех, кто не пришел в военкомат по повестке, наложат ограничения — запретят выезжать из страны, распоряжаться недвижимостью и авто, регистрироваться в качестве ИП и самозанятого, брать кредиты и займы.