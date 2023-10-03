МВД объявило в розыск экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича

МВД России объявило в розыск экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, внесенного в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В базе говорится, что Арестовича разыскивают по уголовной статье. По какой именно, не уточняется.
В мае Росфинмониторинг включил Арестовича в перечень террористов и экстремистов с пометкой в виде звездочки (*). Что именно она означает, неизвестно. По данным «Российской газеты», она означает наличие сведений о причастности организаций или физлиц к терроризму.
17 марта 2022-го Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против экс-советника офиса президента Украины по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны. По данным ведомства, Арестович записал и опубликовал в интернете ролик с публичными призывами к совершению терактов и диверсий на Белорусской железной дороге.
В начале 2023-го Арестович подал в отставку после стрима, в котором он заявил, что ракета, попавшая в жилую многоэтажку в Днепре, была сбита украинской ПВО.