Артура Смольянинова* включили в перечень террористов и экстремистов

После этих слов депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет России и попросить возбудить против Смольянинова уголовное дело. Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко же назвала артиста сукиным сыном, который, по ее мнению, будет проклят своей страной. 13 января Смольянинова признали иноагентом.