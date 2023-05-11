Актера Артура Смольянинова* включили в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает Росфинмониторинг.
В список также внесли экс-советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича. По закону граждане, попавшие в перечень террористов, лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета в банках и использовать деньги на банковских счетах.
8 января Артур Смольянинов признался, что согласился бы участвовать в специальной военной операции, но на стороне Вооруженных сил Украины.
После этих слов депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет России и попросить возбудить против Смольянинова уголовное дело. Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко же назвала артиста сукиным сыном, который, по ее мнению, будет проклят своей страной. 13 января Смольянинова признали иноагентом.
* Признан иноагентом.