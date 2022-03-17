В Беларуси возбудили дело против советника офиса президента Украины

Генпрокуратура Беларуси возбудила дело против советника офиса президента Украины Алексея Арестовича за призыв к терактам в стране. Об этом сообщает ТАСС.

На мужчину завели дело по части третьей статьи 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 5 лет.

По данным Генпрокуратуры, Арестович записал и опубликовал в интернете ролик с публичными призывами к совершению терактов и диверсий на Белорусской железной дороге.

«Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь», — сказано в заявлении.