Арестович подал в отставку после слов о сбитой ракете над Днепром, которая попала в многоэтажку

Алексей Арестович подал заявление об отставке с должности советника офиса президента Украины, сообщает РБК. Он отметил, что совершил принципиальную ошибку и хочет «показать пример цивилизованного поведения».
Несколькими часами ранее он принес извинения за слова о том, что ракета, попавшая в жилую многоэтажку в Днепре, была сбита украинской ПВО. «Ее сбили, она упала на подъезд», — заявил Арестович 14 января в эфире с Марком Фейгиным.
Позже советник украинского президента отметил, что это была ошибочная версия, а свое заявление объяснил усталостью. По его словам, версия о падении ракеты из‑за работы ПВО появилась после слов его знакомого, ранее работавшего в этой области.
В Вооруженных силах Украины заявили, что у них «нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет». В Кремле утверждали, что «российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры».
Вечером 14 января в многоэтажный дом в Днепре попала ракета. Между 2-м и 3-м корпусами здания обрушились перекрытия со 2-го по 9-й этаж. По последним данным властей, погибли 44 человека, включая пятерых детей. Травмы получили 79 жителей, среди которых 16 детей. Разбор завалов продолжается.