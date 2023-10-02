Италия официально взяла шефство над восстановлением Одессы

Власти Италии официально взяли шефство над восстановлением Одессы и Одесской области. Об этом сообщил твиттер-аккаунт итальянского вице-премьера Антонио Таяни.
МИД Италии намерен курировать реконструкцию города, пострадавшего в ходе боевых действий. По словам представителей ведомства, 31 октября Италия представит презентацию проекта восстановления исторического города.
«Таяни выразил поддержку инициативе „Лаборатория восстановления Украины“, продвигаемой правительственным Дворцом Киджи, министерством иностранных дел и министерством культуры совместно с Триеннале и MAXXI», — написали в сообщении.
Ранее правительственный Дворец Киджи заявил, что Италия поучаствует в восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе — он был разрушен в июле во время взрывов. В УПЦ ущерб памятнику назвали «колоссальным».
Крупнейший православный храм города был заложен в 1794 году. При советской власти Спасо-Преображенский собор закрыли и разрушили в 1936 году. В 2005-м храм восстановили на прежнем месте на деньги горожан. В 2010 году его освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В январе 2023 года ЮНЕСКО признало исторический центр Одессы объектом культурного наследия, находящимя под угрозой. Глава ЮНЕСКО Одри Азуле заявила, что этот шаг отразил «коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений».