Италия официально взяла шефство над восстановлением Одессы

Крупнейший православный храм города был заложен в 1794 году. При советской власти Спасо-Преображенский собор закрыли и разрушили в 1936 году. В 2005-м храм восстановили на прежнем месте на деньги горожан. В 2010 году его освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.