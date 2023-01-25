ЮНЕСКО признало исторический центр Одессы объектом культурного наследия, находящимся под угрозой

Информагентство «Франс-пресс» отметило, что это решение приняли на экстренном заседании Комитета по вопросам исторического наследия. Его поддержали представители шести стран, Россия высказалась против.
Еще 14 государств воздержались от голосования. Тем не менее центр города был внесен в перечень. Глава ЮНЕСКО Одри Азуле заявила, что этот шаг отразил «коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений».
Азуле охарактеризовала Одессу как «легендарный портовый город, оставивший след в кинематографе, литературе и искусстве». По ее словам, теперь он находится «под усиленной защитой международного сообщества».
Новый статус позволит властям Украины получать международную помощь для защиты объекта всемирного наследия и его восстановления, как техническую, так и финансовую. Заявку на его получение Украина подала в октябре 2022 года на фоне бомбежек со стороны России.