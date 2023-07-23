В Одессе разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор

По сообщению одесских властей, в ночь на 23 июля по региону ударили пятью видами ракет всех видов базирования: «Калибрами», «Ониксами», Х-22 и Искандер-К, а также баллистическими Искандер-М. Хотя их значительная часть была уничтожена, остальные взорвались и разрушили инфраструктуру городского порта, а также ударили по жилым домам. Известно об 1 погибшем, ещё 14 человек были доставлены в больницы.