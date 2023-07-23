В Одессе разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор

В ночь на 23 июля во время взрывов серьезно пострадал одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор, сообщили городские власти в телеграм-канале.
Здание получило «значительные повреждения», на месте работают городские коммунальные службы. «Из‑под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы», — добавляют представители местной администрации.
«Разрушения колоссальные, попало в правую часть и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши. Порушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи», — рассказал «Суспільне» клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук.
Ночью в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Взрывы начали раздаваться ближе к 1:00, уточняет«Коммерсант». Председатель одесской областной государственной администрации Олег Кипер сообщал, что над городом работают средства противовоздушной обороны.
По сообщению одесских властей, в ночь на 23 июля по региону ударили пятью видами ракет всех видов базирования: «Калибрами», «Ониксами», Х-22 и Искандер-К, а также баллистическими Искандер-М. Хотя их значительная часть была уничтожена, остальные взорвались и разрушили инфраструктуру городского порта, а также ударили по жилым домам. Известно об 1 погибшем, ещё 14 человек были доставлены в больницы.
Минобороны не сообщало об атаках на Одессу этой ночью, представители России или Московского патриархата, к которому относится собор, также не комментировали эту информацию, добавляет «Коммерсант».
20 июля Минобороны заявляло об «ударах возмездия» по военной инфраструктуре в районах города. Целями назывались объекты военной промышленности, топливной инфраструктуры, склады боеприпасов.
Крупнейший православный храм города был заложен в 1794 году. При советской власти Спасо-Преображенский собор закрыли и разрушили в 1936 году. В 2005-м храм восстановили на прежнем месте на деньги горожан. В 2010 году его освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.