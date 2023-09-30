В Тверской области воздвигли памятник на месте падения самолета Пригожина

В районе села Куженкино Тверской области появился памятник на месте гибели создателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Фотографии монумента опубликовал телеграм-канал «Разгрузка Вагнера».
Мемориал представляет собой камень с табличкой. На ней выбиты лозунг наемников «Кровь. Честь. Справедливость. Родина. Отвага», а также герб военной компании с двумя перекрещенными мечами с пятиконечной звездой. Рядом также установлен флаг «вагнеров», а под камнем лежат цветы, венки и свечи.
Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе 23 августа. По неназванной причине частный лайнер Embraer — 135 разбился и унес жизни ещё 5 пассажиров и 3 членов экипажа.
Расследованием крушения занимается Следственный комитет. Помочь в экспертизе вызвались специалисты из Бразилии, однако российская сторона отказалась от их участия, сославшись на то, что джет выполнял внутренний рейс и в этом случае на него не распространяются международные правила.
Главу ЧВК похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Петербурге, прощание прошло в закрытом формате. На следующий день на подъезде к кладбищу образовалась крупная пробка