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В Тверской области воздвигли памятник на месте падения самолета Пригожина

Максим Саблин
Сегодня в 10:42

В районе села Куженкино Тверской области появился памятник на месте гибели создателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Фотографии монумента опубликовал телеграм-канал «Разгрузка Вагнера».

Мемориал представляет собой камень с табличкой. На ней выбиты лозунг наемников «Кровь. Честь. Справедливость. Родина. Отвага», а также герб военной компании с двумя перекрещенными мечами с пятиконечной звездой. Рядом также установлен флаг «вагнеров», а под камнем лежат цветы, венки и свечи.

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Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе 23 августа. По неназванной причине частный лайнер Embraer — 135 разбился и унес жизни ещё 5 пассажиров и 3 членов экипажа.

Расследованием крушения занимается Следственный комитет. Помочь в экспертизе вызвались специалисты из Бразилии, однако российская сторона отказалась от их участия, сославшись на то, что джет выполнял внутренний рейс и в этом случае на него не распространяются международные правила.

Главу ЧВК похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Петербурге, прощание прошло в закрытом формате. На следующий день на подъезде к кладбищу образовалась крупная пробка

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Евгений ПригожинДмитрий Уткин
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