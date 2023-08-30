У кладбища, где похоронили Евгения Пригожина, образовалась многокилометровая пробка

В Петербурге на подъезде к Пороховскому кладбищу, где похоронили главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, образовалась крупная пробка. Об этом сообщило днем издание «Фонтанка».
Согласно данным «Яндекс Пробок», заторы появились на Ириновском шоссе, Рядовском шоссе, Лесопарковой улице и улице Коммуны. Они могли быть связаны с тем, что 30 августа к могиле Пригожина открыли доступ.
Множество людей приехали на кладбище, чтобы отдать дань погибшему. По словам корреспондента «Фонтанки», желающим проститься с Пригожиным пришлось пройти «вежливый досмотр».
«Потеря такого человека — это потеря частички каждого из нас. Потому что таких патриотов и людей, которые реально любят Родину и делают что‑то для России, единицы», — заявил журналистам один из приехавших на могилу людей.
Бизнес-джет Embraer ERJ 135, в числе пассажиров которого значились глава ЧВК «Вагнер» и его ближайший соратник Дмитрий Уткин, потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Погибли все семь пассажиров и три члена экипажа.
Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище 29 августа. Прощание с ним прошло в закрытом формате. Журналисты и все желающие смогли посетить могилу уже 30 августа.
Они обнаружили на месте захоронения крест в форме славянского голбеца, который устанавливали в качестве надгробий на Руси еще до принятия христианства. На могиле также заметили цитату из стихотворения Иосифа Бродского «Натюрморт».