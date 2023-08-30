Россия не будет расследовать крушение самолета Пригожина по международным стандартам

Россия решила не расследовать крушение самолета Пригожина по международным стандартам «в данный момент», пишет агентство Reuters со ссылкой на Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA).
Южноамериканская организация хотела помочь Межгосударственному авиационному комитету (МАК) в установлении причин инцидента. Частный самолет Embraer Legacy 600, на котором летел Пригожин вместе с другими лидерами ЧВК «Вагнер», был сделан именно в Бразилии, участие заграничных специалистов могло бы помочь повысить безопасность этих бортов в будущем. Сейчас в эксплуатации находятся более 800 джетов на этой платформе.
Так как полет проходил из Москвы в Петербург, МАК считает его внутренним рейсом. На такие не распространяются международные правила. Поэтому комитету лишь рекомендовано привлекать иностранное участие, и в этот раз организация отказалась от чужой помощи.
«Они не обязаны, им только рекомендовано это сделать. Но если они пригласят Бразилию, мы будем участвовать дистанционно», — пообещал Reuters глава CENIPA Марсело Морено.
Опрошенные агентством эксперты считают, что России следовало бы допустить бразильских коллег к проходящим мероприятиям, поскольку США и другие западные страны подозревают Кремль в причастности к крушению 23 августа самолета Embraer Legacy 600, известного хорошими показателями безопасности. По мнению двух американских консультантов по авиационной безопасности, без прозрачной процедуры результаты внутреннего российского расследования точно будут выглядеть сомнительно.