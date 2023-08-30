Россия не будет расследовать крушение самолета Пригожина по международным стандартам

Южноамериканская организация хотела помочь Межгосударственному авиационному комитету (МАК) в установлении причин инцидента. Частный самолет Embraer Legacy 600, на котором летел Пригожин вместе с другими лидерами ЧВК «Вагнер», был сделан именно в Бразилии, участие заграничных специалистов могло бы помочь повысить безопасность этих бортов в будущем. Сейчас в эксплуатации находятся более 800 джетов на этой платформе.