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Россия не будет расследовать крушение самолета Пригожина по международным стандартам

Максим Саблин
Сегодня в 12:21

Россия решила не расследовать крушение самолета Пригожина по международным стандартам «в данный момент», пишет агентство Reuters со ссылкой на Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA).

Южноамериканская организация хотела помочь Межгосударственному авиационному комитету (МАК) в установлении причин инцидента. Частный самолет Embraer Legacy 600, на котором летел Пригожин вместе с другими лидерами ЧВК «Вагнер», был сделан именно в Бразилии, участие заграничных специалистов могло бы помочь повысить безопасность этих бортов в будущем. Сейчас в эксплуатации находятся более 800 джетов на этой платформе.

Так как полет проходил из Москвы в Петербург, МАК считает его внутренним рейсом. На такие не распространяются международные правила. Поэтому комитету лишь рекомендовано привлекать иностранное участие, и в этот раз организация отказалась от чужой помощи.

«Они не обязаны, им только рекомендовано это сделать. Но если они пригласят Бразилию, мы будем участвовать дистанционно», — пообещал Reuters глава CENIPA Марсело Морено.

Опрошенные агентством эксперты считают, что России следовало бы допустить бразильских коллег к проходящим мероприятиям, поскольку США и другие западные страны подозревают Кремль в причастности к крушению 23 августа самолета Embraer Legacy 600, известного хорошими показателями безопасности. По мнению двух американских консультантов по авиационной безопасности, без прозрачной процедуры результаты внутреннего российского расследования точно будут выглядеть сомнительно.

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Межгосударственный авиационный комитет
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