Про крушение батискафа «Титан» снимут художественный фильм

Кинокомпания MindRiot Entertainment запустила в разработку фильм о крушении батискафа «Титан». Об этом пишет Deadline.
Как отмечает издание, изначально картина должна была выйти в формате документального сериала, однако эта идея была отклонена. Теперь это будет художественная лента.
Продюсером фильма станет Брайан Доббинс («Лес самоубийц»). Режиссерами выступят Джастин МакГрегор и Джонатан Кизи.
Рабочее название проекта — «Salvaged» («Спасение»). Ожидается, что фильм охватит периоды до, во время и после трагедии.
«Наш фильм будет не только чествовать всех, кто погиб в подводной трагедии, и их семьи, но и будет направлен на более тщательное отношение к природе средств массовой информации сегодня», — сказал Джонатан Кизи.
Связь с батискафом «Титан», который направлялся к обломкам «Титаника», была потеряна утром 18 июня, примерно через 1 час 45 минут после его погружения. К 14.08 по московскому времени, 22 июня, по оценкам экспертов, на нем должен был закончиться кислород.
Вечером 22 июня Береговая охрана США заявила, что обнаружила пять крупных обломков батискафа. В компании OceanGate заявили, что считают всех пассажиров подлодки погибшими, и выразили соболезнования родственникам. Специалисты предполагают, что «Титан» был разрушен «катастрофической имплозией»: корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды. Тела погибших пока не найдены.
На борту было пять человек, среди которых 58-летний миллиардер Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд со своим 19-летним сыном Сулейманом и исследователь Поль-Анри Наржоле. Управлял подлодкой основатель компании OceanGate Стоктон Раш, женатый на праправнучке пары, погибшей на борту «Титаника» в 1912 году.