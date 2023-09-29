70% жителей Нагорного Карабаха уехали в Армению

К 5.00 по Москве 29 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 84 770 человек. Об этом сообщила в фейсбуке* пресс-секретарь армянского парламента Назели Багдасарян.
По информации властей Армении, в Нагорном Карабахе до военного конфликта проживали 120 тыс. армян. Таким образом к настоящему моменту территорию НКР покинули 70% населения. Накануне эта доля составляла 50%. Армянские власти говорили, что подготовили места для размещения 40 тыс. беженцев.
19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе, назвав их «антитеррористическими мероприятиями локального характера». На следующий день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об их завершении, а Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня. Договоренности подразумевают разоружение армии самопровозглашенной республики, вывод армянских военных и военной техники из НКР. Армянские власти отрицали присутствие своих войск в Нагорном Карабахе.
По словам уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате боевых действий в республике погибли не менее 200 человек, ранены еще 400. Азербайджан сообщил о гибели 192 военных.
28 сентября президент Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому НКР прекратит существование с 1 января 2024 года. До этого времени будут распущены все государственные учреждения самопровозглашенной республики и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении.
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