Гильдия сценаристов США встретилась с Ассоциацией продюсеров. Договориться не получилось

В последний раз гильдия и ассоциация встречались 1 мая, еще до забастовки. Тогда переговоры прервались, поскольку стало ясно, что стороны слишком далеки друг от друга по принципиальным вопросам. Несмотря на то что стороны вновь пока не достигли соглашения, они пообещали оставаться на связи в ближайшее время.