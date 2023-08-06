Гильдия сценаристов США встретилась с Ассоциацией продюсеров. Договориться не получилось

Гильдия сценаристов США впервые с начала забастовки провела переговоры с Ассоциацией продюсеров, сообщает Variety. Тем временем забастовка длится уже четвертый месяц.
Встреча длилась около часа в штаб-квартире ассоциации. Представители сценаристов ясно дали понять, что они не откажутся от минимального количества рабочих мест в сериальных проектах, гарантированного минимального количества недель занятости и гарантированного минимального количества недель работы. Продюсеры же не согласились с предложениями.
Гильдия сценаристов не собирается завершать забастовку, пока не будет заключено соглашение с бастующими актерами, но будет найдена договоренность с ней. Продюсерам это не нравится: они увидели в этом дополнительное требование к уже стоящим вопросам, отмечает издание.
В последний раз гильдия и ассоциация встречались 1 мая, еще до забастовки. Тогда переговоры прервались, поскольку стало ясно, что стороны слишком далеки друг от друга по принципиальным вопросам. Несмотря на то что стороны вновь пока не достигли соглашения, они пообещали оставаться на связи в ближайшее время.
Актер Закари Леви назвал некоторые правила забастовки актеров в Голливуде глупыми, после чего ему пришлось разъяснять свое высказывание. Звезда «Шазама» сослался на то, что его слова вырвали из контекста, а ранее он уже выражал слова поддержки.