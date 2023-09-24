Нейросети научили рисовать изображения с оптическими иллюзиями

Чаще всего такие изображения выглядят как пейзажи с лесами, горами или архитектурой, хотя в портретах тоже можно что‑то зашифровать. Чтобы увидеть скрытое послание в таких работах, нужно прищуриться, отодвинуться от экрана или уменьшить изображение. Похожим эффектом обладали картины Сальвадора Дали, например, его «Исчезающий образ», которая одновременно изображала жену художника и портрет Диего Веласкеса.