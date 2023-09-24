Реклама
Новости

Нейросети научили рисовать изображения с оптическими иллюзиями

Максим Саблин
Сегодня в 20:13

В сети вирусятся нейросетевые картинки с иллюзиями. Пользователи прячут в них мемы, логотипы, лица и послания друг другу.

Чаще всего такие изображения выглядят как пейзажи с лесами, горами или архитектурой, хотя в портретах тоже можно что‑то зашифровать. Чтобы увидеть скрытое послание в таких работах, нужно прищуриться, отодвинуться от экрана или уменьшить изображение. Похожим эффектом обладали картины Сальвадора Дали, например, его «Исчезающий образ», которая одновременно изображала жену художника и портрет Диего Веласкеса.

Для создания такого изображения раньше требовался опыт работы с нейросетью Stable Diffusion и инструментом Controlnet. Впрочем, сейчас появились более простые и дружелюбные к новичкам веб-сервисы вроде MonsterImage или FusionArtAi, которые предлагают сделать то же самое из заготовленных паттернов или пользовательских черно-белых изображений (это ключевое условие для генерации таких изображений).

1 из 11
2 из 11
3 из 11
4 из 11
5 из 11
6 из 11
7 из 11
8 из 11
9 из 11
10 из 11
11 из 11

Нейросетевой арт покорил соцсети в 2023 году. С их помощью героев любимых произведений переносят в популярные фильмы, оживляют или представляют, что они могли бы рассказать о себе.

Например, пользователь Reddit представил, как могли выглядеть диснеевские принцессы в собственных киноадаптациях. А один блогер нарисовал персонажей «Гарри Поттера» в мире «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы.

Подробности по теме
Девушка с жемчужной татуировкой дракона: тест о шедеврах живописи, дорисованных нейросетью
Подробности по теме
Помогут написать эссе и приготовить ужин: как использовать нейросети в повседневной жизни
расскажите друзьям
люди
Диего ВеласкесГарри ПоттерФрэнсис Форд
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»