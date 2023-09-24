Нейросети научили рисовать изображения с оптическими иллюзиями

В сети вирусятся нейросетевые картинки с иллюзиями. Пользователи прячут в них мемы, логотипы, лица и послания друг другу.
Чаще всего такие изображения выглядят как пейзажи с лесами, горами или архитектурой, хотя в портретах тоже можно что‑то зашифровать. Чтобы увидеть скрытое послание в таких работах, нужно прищуриться, отодвинуться от экрана или уменьшить изображение. Похожим эффектом обладали картины Сальвадора Дали, например, его «Исчезающий образ», которая одновременно изображала жену художника и портрет Диего Веласкеса.
Для создания такого изображения раньше требовался опыт работы с нейросетью Stable Diffusion и инструментом Controlnet. Впрочем, сейчас появились более простые и дружелюбные к новичкам веб-сервисы вроде MonsterImage или FusionArtAi, которые предлагают сделать то же самое из заготовленных паттернов или пользовательских черно-белых изображений (это ключевое условие для генерации таких изображений).
Например, пользователь Reddit представил, как могли выглядеть диснеевские принцессы в собственных киноадаптациях. А один блогер нарисовал персонажей «Гарри Поттера» в мире «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы.