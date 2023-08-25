Фарфор и винтажные прически: нейросеть показала, как должны выглядеть адаптации мультиков Disney

В августе Дэвид Хейл Хэнд, сын создателя «Белоснежки» 1937 года Дэвида Додда Хэнда заявил, что его отец и Уолт Дисней «перевернулись бы в гробу» от будущей экранизации мультфильма. По его словам, мультфильм был создан «с хорошим вкусом», а ремейк кажется ему «позором» для студии и проявлением неуважения к наследию Диснея и его коллег.