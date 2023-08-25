Реклама
Новости

Фарфор и винтажные прически: нейросеть показала, как должны выглядеть адаптации мультиков Disney

Виктория Шанина
Сегодня в 10:33

Пользователь реддита с ником u/7olenge опубликовал «кадры» из киноадаптаций культовых мультфильмов студии Disney, если бы они были сняты в годы выхода мультипликационных версий. Он сгенерировал их с помощью нейросети.

В отличие от оригинальных фильмов, снятых в последние годы, эти кадры сделаны с вниманием к деталям. Персонажи носят винтажные прически и пышные платья, а на их фоне красуются старая мебель, фарфор и канделябры. Также героини предполагаемых фильмов не лишены внешнего сходства со своими прототипами.

«Спящая красавица»

1 из 8

«Белоснежка»

2 из 8

«Золушка»

3 из 8

«Питер Пэн»

4 из 8

«Алиса в Стране чудес»

5 из 8

«Русалочка»

6 из 8

«Красавица и чудовище»

7 из 8

«101 далматинец»

8 из 8

Последние киноадаптации мультфильмов Disney не слишком тепло встречают зрители: чаще всего из‑за внешних различий персонажей и несостыковки с оригинальными картинами.

В августе Дэвид Хейл Хэнд, сын создателя «Белоснежки» 1937 года Дэвида Додда Хэнда заявил, что его отец и Уолт Дисней «перевернулись бы в гробу» от будущей экранизации мультфильма. По его словам, мультфильм был создан «с хорошим вкусом», а ремейк кажется ему «позором» для студии и проявлением неуважения к наследию Диснея и его коллег.

«Создавайте новых героев, если уж вы хотите, но не разрушайте или не пытайтесь разрушить то, что уже есть, что является классикой и прекрасным произведением», — заявил Хэнд.

расскажите друзьям
теги
Walt Disney
люди
Питер ПэнДэвид ХейлУолт Дисней
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»