Фарфор и винтажные прически: нейросеть показала, как должны выглядеть адаптации мультиков Disney

Пользователь реддита с ником u/7olenge опубликовал «кадры» из киноадаптаций культовых мультфильмов студии Disney, если бы они были сняты в годы выхода мультипликационных версий. Он сгенерировал их с помощью нейросети.
В отличие от оригинальных фильмов, снятых в последние годы, эти кадры сделаны с вниманием к деталям. Персонажи носят винтажные прически и пышные платья, а на их фоне красуются старая мебель, фарфор и канделябры. Также героини предполагаемых фильмов не лишены внешнего сходства со своими прототипами.
«Спящая красавица»
«Белоснежка»
«Золушка»
«Питер Пэн»
«Алиса в Стране чудес»
«Русалочка»
«Красавица и чудовище»
«101 далматинец»
Последние киноадаптации мультфильмов Disney не слишком тепло встречают зрители: чаще всего из‑за внешних различий персонажей и несостыковки с оригинальными картинами.
В августе Дэвид Хейл Хэнд, сын создателя «Белоснежки» 1937 года Дэвида Додда Хэнда заявил, что его отец и Уолт Дисней «перевернулись бы в гробу» от будущей экранизации мультфильма. По его словам, мультфильм был создан «с хорошим вкусом», а ремейк кажется ему «позором» для студии и проявлением неуважения к наследию Диснея и его коллег.
«Создавайте новых героев, если уж вы хотите, но не разрушайте или не пытайтесь разрушить то, что уже есть, что является классикой и прекрасным произведением», — заявил Хэнд.