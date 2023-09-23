«Адвокаты боятся связываться»: отец Дани Милохина пожаловался на травлю со стороны властей Анапы

Предприниматель Дмитрий Тюленев, приемный отец блогера Дани Милохина, рассказал о давлении городских властей на него и семью. Как он говорит в видео в своем инстаграме*, местные адвокаты боятся ему помогать.
«Не хотел выносить сор из избы, но ситуация патовая. <…> Одному мне не справиться, нужна помощь адвокатов, юристов», — начинается ролик.
Мужчина рассказывает, что к нему домой приехал наряд полиции, который искал Милохина и хотел вручить ему повестку в военкомат. «Полицейские понимают абсурдность ситуации, но ничего поделать не могут — таинственная „бумага сверху“ пришла», — делится Тюленев.
Он продолжает, что власти Анапы подали на него в суд за то, что его дом 1940-х годов постройки вдруг оказался расположен неправильно, одна из стен находится слишком близко к линии размежевания территории. «Есть акт проверки 2019 года, где сказано, что нарушений нет, а вот теперь они появились. Администрация требует, чтобы мы два дома, родительский и мой, перенесли на три метра от „межи“», — передает ситуацию отец.
Он отмечает, что мэрию не остановило ни большое количество детей в семье, в том числе приемных, ни открытый пункт приема гуманитарной помощи. «„Закрыть и снести“ — вот их ответ», — подчеркивает Тюленев.
Предприниматель также добавляет, что был закрыт его магазин, который приносит доход семье.
Тюленев называет ситуацию «заказной травлей» и отмечает, что адвокаты Анапы отказываются ему помогать: «Понимают, чем это грозит, сразу открещиваются. В администрации слушать не хотят. Судья говорит, нужно экспертизу делать. Я думаю, местная экспертиза ничего не даст», — суммирует он.
Мужчина связывает конфликт с претензиями к своему сыну: «Как говорят адвокаты, меня хотят переключить, создать мне проблемы, чтобы я не смог защищать Даню».
«Люди, хорош уже с этой травлей, где ваша человечность? Отстаньте от Дани, мы же один народ», — заканчивается видео.
В комментарии телеграм-каналу «Подъем» Тюленев уточнил, что столкнулся с давлением большого числа ведомств еще в июне: «В июне они [мэрия] в суд подали исковые требования. Пришли по якобы анонимной жалобе все инстанции, которые только есть. Вплоть до того, что даже товар в магазине нюхали — китайский он или не китайский. С опеки пришли проверять детей, полицейские пришли».
Милохин поддерживает отца, однако из‑за границы ничего не может сделать. «Неприятно ему, конечно. Но зачем приезжать? Как он сейчас все решит? Ему надо или медкомиссию проходить, или… У него же зрение еще в техникуме было минус 6,5. Ему надо негодность оформлять. Но он уже просто боится приезжать. Мало ли что‑то еще начнется», — объясняет Тюленев.
19 сентября стало известно, что военкомат решил вручить Милохину повестку за две недели до начала призыва. Призвать тиктокера на военную службу требовали Екатерина Мизулина и Владимир Соловьев. Узнав о проблемах, блогер покинул Россию и вернулся в Дубай.
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