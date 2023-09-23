«Адвокаты боятся связываться»: отец Дани Милохина пожаловался на травлю со стороны властей Анапы

Он продолжает, что власти Анапы подали на него в суд за то, что его дом 1940-х годов постройки вдруг оказался расположен неправильно, одна из стен находится слишком близко к линии размежевания территории. «Есть акт проверки 2019 года, где сказано, что нарушений нет, а вот теперь они появились. Администрация требует, чтобы мы два дома, родительский и мой, перенесли на три метра от „межи“», — передает ситуацию отец.