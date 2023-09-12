Mash: Даня Милохин уехал в Дубай после новостей о его возможном призыве в армию

Тиктокер Даня Милохин покинул Россию после публикации в СМИ о планах призвать его в армию. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
По данным канала, Милохин «экстренно сбежал в Дубай». Паспортный контроль он прошел в 23.18 по московскому времени, а рейс в ОАЭ вылетел в 0.50.
Об этом же сообщает и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она уточняет, что Милохин вылетел из аэропорта Внуково.
«Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем», — пишет Мизулина.
Накануне Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать Даню Милохина в армию. По ее словам, тиктокер ранее расстроил «многих россиян русофобскими заявлениями», а теперь он вернулся в Россию и может быть призван в Вооруженные силы, поскольку «оснований для отсрочки нет».
Мизулина пояснила, что призыв Милохина «будет способствовать патриотическому воспитанию». «Молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине», — добавила глава Лиги безопасного интернета.
Предложение Мизулиной поддержал телеведущий Владимир Соловьев. По его мнению, в армии Милохина научат любить Родину.