Mash: Даня Милохин уехал в Дубай после новостей о его возможном призыве в армию

Накануне Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать Даню Милохина в армию. По ее словам, тиктокер ранее расстроил «многих россиян русофобскими заявлениями», а теперь он вернулся в Россию и может быть призван в Вооруженные силы, поскольку «оснований для отсрочки нет».