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РИА «Новости»: военкомат разыскивает Даню Милохина. В базе МВД его карточки нет

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:54

Даню Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. По данным агентства, он зарегистрирован в Москве, но в столице на учет не вставал.

В свою очередь ТАСС заявляет, что блогер не числится в базе федерального розыска. В настоящее время блогер находится не в России. 12 сентября Mash писал, что он уехал в Дубай после новостей о его возможном призыве в армию.

11 сентября Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать Даню Милохина в армию. По ее словам, тиктокер ранее расстроил «многих россиян русофобскими заявлениями», а теперь он вернулся в Россию и может быть призван в Вооруженные силы, поскольку «оснований для отсрочки нет».

Мизулина пояснила, что призыв Милохина «будет способствовать патриотическому воспитанию». «Молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине», — добавила глава Лиги безопасного интернета.

Предложение Мизулиной поддержал телеведущий Владимир Соловьев. По его мнению, в армии Милохина научат любить Родину.

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Даня МилохинВладимир СоловьевЕкатерина Мизулина
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