РИА «Новости»: военкомат разыскивает Даню Милохина. В базе МВД его карточки нет

Даню Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. По данным агентства, он зарегистрирован в Москве, но в столице на учет не вставал.
11 сентября Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать Даню Милохина в армию. По ее словам, тиктокер ранее расстроил «многих россиян русофобскими заявлениями», а теперь он вернулся в Россию и может быть призван в Вооруженные силы, поскольку «оснований для отсрочки нет».
Мизулина пояснила, что призыв Милохина «будет способствовать патриотическому воспитанию». «Молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине», — добавила глава Лиги безопасного интернета.
Предложение Мизулиной поддержал телеведущий Владимир Соловьев. По его мнению, в армии Милохина научат любить Родину.