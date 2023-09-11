Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать в армию блогера Даню Милохина

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к руководству Минобороны с просьбой призвать в армию тиктокера Даню Милохина. Об этом она заявила в своем телеграм-канале.
По словам Мизулиной, Милохин ранее расстроил «многих россиян русофобскими заявлениями». Теперь же блогер, как отметила чиновница, вернулся в Россию и может быть призван в Вооруженные силы, поскольку «оснований для отсрочки нет».
«С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России», — написала Мизулина.
Она пояснила, что призыв тиктокера «будет способствовать патриотическому воспитанию». «Молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине», — добавила глава «Лиги безопасного интернета».
С аналогичным предложением выступил и телеведущий Владимир Соловьев. По его мнению, в армии Милохина научат любить Родину.