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Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать в армию блогера Даню Милохина

Юлия Онодэра
Вчера в 23:20

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к руководству Минобороны с просьбой призвать в армию тиктокера Даню Милохина. Об этом она заявила в своем телеграм-канале.

По словам Мизулиной, Милохин ранее расстроил «многих россиян русофобскими заявлениями». Теперь же блогер, как отметила чиновница, вернулся в Россию и может быть призван в Вооруженные силы, поскольку «оснований для отсрочки нет».

«С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России», — написала Мизулина.

Она пояснила, что призыв тиктокера «будет способствовать патриотическому воспитанию». «Молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине», — добавила глава «Лиги безопасного интернета».

С аналогичным предложением выступил и телеведущий Владимир Соловьев. По его мнению, в армии Милохина научат любить Родину.

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