Neuralink Илона Маска объявила первый набор добровольцев для вживления чипов в мозг

Компания Neuralink Илона Маска, разрабатывающая нейроинтерфейс для обмена информацией между мозгом и компьютером, объявила о наборе добровольцев для первого клинического испытания на людях. Об этом сообщается на сайте компании.
В мозг участников исследования будет вживлен имплант, чтобы ученые оценили его безопасность и то, как люди справляются с контролированием внешних устройств силой мысли благодаря чипу. В дальнейшем их планируют вживлять людям с параличом.
На место добровольца могут претендовать люди с квадриплегией (параличом рук и ног) на фоне травмы шейного спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом, при котором у человека поражаются двигательные нейроны, что приводит к атрофии мышц и параличу.
В 2019-м Neuralink протестировала свои чипы на обезьянах, в 2020-м — на свиньях. В апреле 2021 года разработчики показали ролик с обезьяной, играющей в видеоигру силой мысли. Зоозащитники обвиняли возглавляемый Маском проект в жестоком обращении с животными: по их данным, 15 из 23 обезьян с вживленными устройствами погибли.
В 2022-м компания впервые обратилась в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) за одобрением старта клинических испытаний на людях.
Однако тогда у регулятора возникли вопросы относительно перегрева устройств, а также наличия химических веществ, которые, как полагает американское санитарное управление, могут попасть в мозг. В мае 2023-го Neuralink все-таки получила разрешение FDA на проведение клинических испытаний вживляемого в мозг чипа на людях.
Илон Маск считает, что нейрочипы смогут вылечить ряд заболеваний, включая ожирение, аутизм, депрессию и шизофрению, а также позволят пользоваться компьютером или смартфоном при помощи мозговой активности.