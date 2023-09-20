Neuralink Илона Маска объявила первый набор добровольцев для вживления чипов в мозг

В 2019-м Neuralink протестировала свои чипы на обезьянах, в 2020-м — на свиньях. В апреле 2021 года разработчики показали ролик с обезьяной, играющей в видеоигру силой мысли. Зоозащитники обвиняли возглавляемый Маском проект в жестоком обращении с животными: по их данным, 15 из 23 обезьян с вживленными устройствами погибли.